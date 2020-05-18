General Hatemi: İran Milli Güvenliğini korumak için her saldırgana yanıt verecek

Tahran’da Savunma Bakanlığında İslami Şura Meclisi Milli Güvelik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri ile görüşen Hatemi, Meclisin destekleri ile 4 sene planlaması olan projelerin iki senede tamamlandığını ifade etti.

İran kolluk kuvvetlerinin kara, hava, deniz, elektronik ve hava uzay ile füze konularındaki başarılarının düşmanların gözüne battığını ifade eden General Hatemi, İran’ın Baver 373 ve 15 Hordad Hava Sistemleri ile İran hava sahasının güvenliğinin tamamen yerli imkanlarla sağlandığını söyledi.

Amerika’nın General Süleymani’yi canice şehit etmesine değinen General Hatemi, bu şahadet sonrası İran silahlı kuvvetlerinin Amerikan üssünü füzelerle hedef aldığını ve Amerika’nın bölge ve dünya’daki sahte gücünün yerle bir edildiğini söyledi.

İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerinin tüm hassas şartlarda vatandaşların yanında olduğunu ifade ettiğini General Hatemi, İslam İnkılabı Rehberinin tedbirleri, hükümetin destekleri ile İran silahlı kuvvetlerinin yerel imkanlarla tehditleri fırsata çevirdiğini söyledi.

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2012