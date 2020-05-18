Tahti Revançi: Amerika, Terörizmle mücadele maskesi altında Suriye’yi işgal etmektedir

Video Konferans yöntemiyle BM Güvenlik Konseyinin Suriye başlıklı toplantısına katılan Tahti Revançi, Suriye konusunun siyasi yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Anayasa Komitesinin çalışmasına İran’ın desteğinin devam ettiğini ifade eden Tahti Revançi, komite çalışmalarının faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini ve yabancı baskıların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Komiteye yardımların BM tarafından olsa bile komitenin istemi ile olması gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, Siyonist rejimin Suriye’nin aleyhindeki tecavüzlerin uluslararası kurallar ve BM bildirgesine karşı olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail’in Golan işgalinin de yasa dışı olduğunu ifade eden İran temsilcisi, Golan’ın Suriye topraklarının parçası olduğunu bu işgalin ABD tarafından tanınmasının da geçersiz olduğunu söyledi.

Suriye’nin geleceğinin sadece Suriyeliler tarafından tayin edilebileceğini ifade eden Tahti Revançi, uluslararası camianın bunun gerçekleşmesi için yardımcı olması söyledi.

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2012