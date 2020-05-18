Filistin’in Rusya Büyükelçisi: Kimse Filistin’de yüzyılı anlaşmasını kabul etmez

Nofal, video konferans yöntemi ile İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile yaptığı görüşme kendilerinin Ayetullah Humeyni sa. Kudüs Günü ilanından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Kudüs’ün kendileri için kutsal bir kent olduğunu ifade eden Mofal, İsrail’in koronavirüsü fırsat bilerek şom hedeflerini gerçekleştirmek istediğini ve bu kenti başkent olarak tespit etmeye çalıştığını söyledi.

Nofal, İsrail’in kudüs’ü Arap nüfuslardan boşaltmaya çalıştığını ifade ederek, Filistin’i desteklemek için yardımlara ihtiyaç duydukları söyledi.

Tarihi Filistin’in 12 milyon nüfusa sahip olduğunu bunların yüzde 50’sinnin Yahudi ve yüzde 50’sinin de Filistinli olduğunu fakat arazilerin adaletsizce dağıtıldığını ifade eden Nofal, Filistin halkının haklarının alınması için mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

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2012