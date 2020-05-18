Ruhani: İran’ın ilkesel politikası Irak ile tüm Allanlarda ilişkilerin gelişmesi yönündedir

Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı telefon görüşmesine, Irak’ın yeni kabinesinin oluşması ve Parlamentodan güvenoyu almasına değinerek, Irak’ın siyasi istikrarının bölge için önemli olduğunu ve yeni hükümetin oluşması ile birlikte Irak’ın bölgedeki rolünün daha da belirginleşeceğini söyledi.

İran’ın ilkesel politikasının Irak ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi olduğunu belirten Ruhani, İran’ın geçmişten olduğu gibi Irak devleti ve milletinin yanında olacağını ve Irak’ın egemenliğini isteyerek, yabancı ülkelerin Irak’ın kaderine müdahale etmemelerini istediğini ifade etti.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli olduğunu ifade eden Ruhani, sağlık protokollerini uyarak iki ülke ticari mübadelelerinin tüm sınırlardan eski haline dönülmesi gerektiğini ve ilişkilerin gelecekte artması için de planlamaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Salih de iki ülke ilişkilerinin uygun düzeyde olduğunu ve iki ülke yetkililerin ilişkilerin gelişmesi yönünde daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

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2012