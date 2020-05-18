Korona ve Filistinli esirlerin yavaş yavaş ölüme terkedilmesi

İsrail rejimi hapishanelerindeki Filistinli esirler, yetersiz mekan nedeniyle 22 hapishanede toplu olarak tutulmaktadır. Son aylarda korona salgınının baş göstermesinden sonra İsril, kendi mahkumlarını serbest bırakmasına rağmen, Filistinliler hala tutuklu olarak hapishanelerde ve hatta onların ailelerinin maske ve alkol gibi tıbbi malzemelerini esirlere vermesini engellemektedir.

Bu da bölge siyaset uzmanlarının bu durumu Filistinli esirlerin yavaşça ölümü olarak adlandırmasına neden olmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi 7. maddesi 1. bendi uyarınca bu konu, Filistinli esirlerin ortadan kaldırılması için insanlığa karşı açık suç örneği sayılmaktadır.

Bu koşullar altında İsrail rejiminde esir olan Filistinlilerin kurtarılması için insan hakları savunucusu uluslararası örgüt ve kurumlar tarafından gerekli işlemlerin yapılarak, esirlerin aile üyeleri arasında koronanın kontrol altına alınması için gerekenlerin yapılması gerekmektedir.