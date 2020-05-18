İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 95 bin 661'e ulaştı

Dünden bu yana 2294 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 69’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 57’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 122 bin 492’ye yükseldiğini, 95 bin 661 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 712 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 701 bin 640 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar hastalığın yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir.