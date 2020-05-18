İşgal, tecavüz ve cinayetin sürdüğü sürece Kudüs Günü de kutlanacaktır

Tahran'da gazetecilerde düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, ABD'nin İran petrol tankerlerini tevkif edeceği yönündeki tehditlerle ilgili sorulan soruya, 'ABD yetkililerinin tehditleri, utanç verici bir eylemdir ve İran petrol tankerlerine yapılacak her hangi akılsızca bir eylemin sonuçları onların üzerinde olacak' yanıtını verdi.

Bağımsız ülkeler arasında serbest ticaretin meşru bir konu olduğuna dikkati çeken Musevi, 'Gayrı meşru olan şey ise korsancılık ve bağımsız ülkeler arasında serbest ve yasal ticarete müdahaledir. ABD bu tür işlerin öncüsüdür' diye konuştu.

İran'ın Afganistan'da siyasi uzlaşmanın oluşmasındaki rolüne değinen Sözcü, 'İran'ın bu ülkede siyasi anlaşmanın elde edilmesi konusundaki rolü önemli ve açık olmuştur. Afganistan'da şom hedeflerine ulaşmak isteyen bazı ülkelerin askine, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan bizim için öncelik taşımaktadır. Bu konunun bütün Afgan grupların barış için görüşmelere başlaması ve Afganistan'da kapsamlı bir barışın sağlanması için öncü bir hareket olmasını umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

ABD2li bir senatörün İran ile ABD arasında iletişim kurması için önerdiği tasarıya da işaret eden Musevi, 'İran'ın devlet düzeyinde ABD'li yetkililerle iletişime geçmesi ihtimalini çok uzak görüyorum. Bu mesele İran'ın gündeminde yer almamaktadır' açıklamasına yer verdi.

Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden kurulması konusunda arabuluculuk yapıp yapmadığı ile ilgili soruya cevap veren Musevi, 'Biz defalarca Suudi Arabistan'la arabulucu ile veya arabulucu olmaksızın konuşmaya ve bölgede tansiyonun düşürülmesine hazır olduğunu belirttik. Ülkeler bölgede tansiyonun düşmesine eğilimliyse, İran'ın bu yöndeki tavrı bu tür girişimleri desteklemektir' ifadesini kullandı.