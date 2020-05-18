Geçen yıl yaklaşık 1.3 milyon ton deniz ürünleri üretildi

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton deniz ürünlerinin üretildiğini ifade eden Hun Mirzayi, üretimin planlamaların üzerine çıktığına işaret ederek, "Su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık, çiftlik balığı, karides ve denizde balık yetiştirme kalitesi mükemmel kalitede ve bu ürünler ihracat pazarlarında kolayca satılmaktadır. Balıkçılık sektörünün ticari dengesi son yıllarda olumlu oldu’ diye belirtti.

Bu yıl için yapılan planlara göre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında yıllık 27 bin milyar Tümen'in üzerinde katma değer sağlacağına dikkati çeken yetkili, bu sektörde 290 bin tondan fazla üretim yapılmasını öngördüklerini ve bu alanda 24 binden fazla kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.