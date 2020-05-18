İran'da İsrail Rejiminin Hasmane Eylemlerine Karşı Mücadele Tasarısı onaylandı

Hiçbir milletvekilinin muhalif olmadığı bu tasarının onaylanmasından sonra milletvekilleri tek ağızdan Kahrolsun İsrail sloganı attı.

Tasarıda İran hükümetinin mazlum Filistin halkına tam destek verme zorunluluğu ve İsrail rejimine bağlı yazılım pltformlarının İran siber coğrafyasında faaliyet göstermesinin yasak olduğu gibi konular yer aldı.

Tasarı uyarınca İsrail rejimi ile her türlü iş birliği veya bu rejim lehine casusluk faaliyeti, muharibe ve yer yüzünde fesat oluşturma olarak sayılacak..

Ayrıca Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı da İsrail rejiminin insanlık dışı cinayetlerini ifşa eden filmleri destekleme konusunda görevlendirildi.

Tasarıda yer verilen diğer bir husus, 'İran hükümeti, Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve Kudüs'ü işgal eden rejimin kınanması ve yaptırımlara tabi tutulması yönünde yerli ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve halklarının faaliyetlerini desteklemek zorundadır' ifadesidir.