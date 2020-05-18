İran'ın komşu ülkelere elektrik ihracatı %27 artış kaydetti

Su ve Elektrik Yapım ve Temin Yönetim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın geçen yıl Ermenistan, Pakistan, Azerbaycan, Afganistan ve Irak'a elektrik ihracatı yaptığını söyledi.

İran'ın geçen yıl bu ülkelere toplam 8 milyar 31 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı yaptığı, bir önceki yıla göre bu rakamın 1 milyar 736 milyon kilovatsaat arttığı ve ülke için büyük döviz girdisi sağladığını aktarıldı.

Geçen yıl en çok elektik ihracatının yapıldığı ülke Irak olarak açıklandı. Bu ülkeye yapılan elektrik ihracatı, bu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.6 artarak 6 milyar 652 milyon kilovatsaat olarak açıklandı. Afganistan 775 milyon, Pakistan 516, Ermenistan 53 ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 33 milyon kilovatsaat ile sonraki sıralarda yer aldı.

İran'a yapılan elektrik ithalatı da geçen yıl 1 milyar 329 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bundan 1 milyar 294 milyon kilovatsaat Ermenistan'dan, 34 milyon kilovatsaatı ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ithal edildi.

İran'ın elektrik ihracatı geçen yıl ithal ettiği elektrik miktarının 6 katı olarak gerçekleşti.