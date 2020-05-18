Düşmanlar Ester ve Mordecai türbesindeki yangını abartmaya çalışıyor

Ester ve Mordecai türbesini ziyaret ettiği sırada İRNA’ya açıklamada bulunan Same Yeh, ‘Ester ve Mordechai türbesinin yakılmasıyla ilgili söylentilerin yayılmasının ardından Tahran'daki Yahudiler Derneğinin bazı üyeleriyle birlikte Hemedan'a geldim. Bu yolculukta Hemedan'daki siyasi, güvenlik ve kültürel miras yetkilileriyle bir araya geldik ve olumlu görüşmeler yaptık’ diye belirtti.

Same Yeh, ‘Kapsamlı bir ziyaretten sonra, yabancı medya tarafından yayınlanan haberlerin doğru olmadığı ve Ester ve Mordechai Türbesi'ne en ufak bir hasar verilmediği ortaya çıktı. Yangın, türbenin dış ve çevresel kısmında çok sınırlı bir şekilde yaşanmış ve sorumlu yetkililer bu olayın kasıtlı mı yoksa ihmal sonucu mu olduğunu incelemeye çalışıyorlar’ ifadesini kullandı.

Tahran Yahudiler Derneği Başkanı Same Yeh ayrıca, ’Ester ve Mordechai Türbesi'nin inşası yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. İran Yahudi topluluğu 2 bin 700 kadar yıldır İran'da yaşamaktadır’ diye ekledi.