Tahran Azadi Kulesi 50 yaşında

Hafizi, ’İran'ın ulusal sembolü olan Azadi Kulesi, dünyanın en önemli ve eşsiz kulelerinden biridir ve uluslararası düzeyde özel bir öneme sahiptir. Korona salgını durumda Azadi Kulesi Müzesi, yerli ve yabancı turistleri kabul etmedi ancak sanal ortamda kulenin sanal turları ve insanların hoşlandığı sanal sanat sergileri gibi etkili etkinlikler düzenledik. Kulenin web sitesine http://azadi-tower.com adresinden ulaşılabilir’ dedi.

1974 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde yer alan bu bina, anıt olarak inşa edilmiştir. Kulenin alt katında yer alan Kültür ve Sanat Kompleksi'nde müze, kütüphane, bilgi salonu, İranoloji salonu, galeri, bir toplantı salonu, konser ve müzik salonları mevcut.

5.000 metrekarelik bu kültür kompleksi, ana kuleyi içeriyor.

Milat Kulesi

Milad Kulesi, İran'ın başkenti Tahran'ın Merkezi semtinde bulunan dünyanın en yüksek 4. gökdelenidir.

2000 yılında yapımına başlanan Milad Kulesi, 2007 yılında tamamlanmış ve 2008 yılında hizmete açılmıştır.

Yapının çatıya kadar olan yüksekliği 315 m'dir. En uç kısmına kadar olan yükseklik ise 435 m'dir. 345. metrede 12. kat ve teras yer almaktadır ve teras katında Tahran manzarasını rahatça izlemek mümkündür.

Milad Kulesi, Muhammet Rıza Hafizi (Yadman Sazeh İnşaat Şirketi) tarafından İran ve İslami geleneklerine göre doğu tarzı bir yapı olarak tasarlanmıştır.