Zarif'ten Guterres'e ABD'nin müdahaleci eylemleri hakkında uyarıcı mektup

Zarif, Guterres'e yazdığı mektupta, ABD'nin yasa dışı, tehlikeli ve kışkırtıcı tehditlerini bir tür korsanlık ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyük bir tehdit olarak nitelendirerek, ABD'nin uluslararası sahnede zorbalığı durdurması ve uluslararası kurallara ve özellikle serbest sularda nakliye özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini vurguladı.

ABD hükümetinin herhangi bir yasa dışı eylemin sonuçları konusundaki sorumluluğunu hatırlatan Zarif, İran'ın bu tehditlere karşı uygun ve gerekli önlemleri alma hakkını belirtti.

Mektubun ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı da ABD'nin İran'daki çıkarlarının koruyucusu olan İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, büyükelçiyi ABD'nin İran tankerlerine yönelik olası tehditleriyle ilgili İran'ın ciddi uyarılarını ABD yetkililerine iletmeye çağırdı.

Irakçi, İran ve Venezuela arasındaki ilişkileri yasal ve meşru olarak nitelendiren Irakçı, ABD tarafından zorlayıcı önlemlere veya zorbalığa dayalı diğer hareketlere başvurmanın, deniz seyri özgürlüğü, uluslararası ticaret ve enerji (ulaşım) yolu, açık bir deniz korsanlığı modeli ve uluslararası yasaların Birleşmiş Milletler Şartı'nda listelenen kontrollerle çeliştiği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Irakçi, İran petrol tankerlerine yönelik her türlü tehdidin İran'dan derhal ve kesin bir yanıt alacağı ve sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı konusunda uyardı.

İsviçre’nın Tahran Büyükelçisi de konuyu derhal ABD yetkililerine ileteceğini açıkladı.