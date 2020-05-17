Zarif: İran tüm Afgan grupların uyumunu destekliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki siyasi uzlaşmanın açıklanmasının ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile telefonda görüşen Zarif, Afganistan'daki ulusal uzlaşma sürecinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Zarif ayrıca İran’ın tüm Afgan grupları arasındaki uyum ve fikir birliğini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ve İran'ın Afgan gruplar arasında siyasi diyalog sürecine ve Taliban dahil Afgan gruplar arasındaki uyum sürecine devam etmek için katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Afganistan cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda aylarca süren çatışma ve krizlerden sonra bugün İstikrar ve Yakinlaşma Grubu Lideri Abdullah Abdullah ile Cumhurbaşkanı Muhammad Eşref Gani arasında krizi sona erdiren siyasi bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmanın imza törenine eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganistan İslam Birliği Partisi Lideri Muhammed Kerim Halili, cihat duayenlerinden Resul Sayyaf, Afganistan İslami Topluluğu üyelerinden Yunus Kanuni ve Nimetullah Şehrani gibi isimler katıldı.

Anlaşmaya göre Abdullah Abdullah, beş yardımcı, bağımsız bir bütçe ve belirli yetkilere sahip olan ve hükümet kabinesinin yüzde 50'sinin seçimine katkıda bulunacak olan Yüksek Uzlaşma Konseyi'ne başkanlık edecek.

Anlaşma, Afganistan'ın 34 valisinin iki taraf arasında kararlaştırılan bir anlaşmaya dayanarak atanacağını ve bireylerin önemli hükümet pozisyonlarından değiştirilmesi, ayarlanması ve kaldırılmasının haklı gerekçelerle yapılacağını belirtmektedir.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan Ulusal İslami Hareketi'nden eski milletvekili ve lideri General Abdurreşid Dostum'un mareşal olarak atanması ile ilgili kararı da imzaladığını resmen açıkladı.

Siyasi kriz, ülke seçim komisyonunun Eşref Gani'yi 20 Ocak'ta cumhurbaşkanı olarak ilan ettiğinde, bunun Abdullah tarafından kabul edilmemesi ve reddedilmesinden sonra başlamıştı.

Eşref Gani ve Abdullah, Cumhurbaşkanlığı ve Sepidar saraylarında destekçileriyle eşzamanlı cumhurbaşkanlığı yemin törenleri düzenledikleri için Afganistan'ın neredeyse iki cumhurbaşkanı ve iki paralel bir hükümet oluşarak, ülkede siyasi kriz yarattı.