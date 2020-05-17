İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 94 bin 464'e ulaştı

Dünden bu yana 1806 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 51’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 988’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 120 bin 198’e yükseldiğini, 94 bin 464 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 705 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 126 test merkezinde 686 bin 935 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, günde yaklaşık 15 bin ila 20 bin test yapıldığını dile getirdi.

Cihanpur, ‘Huzistan ili hala kırmızı (kritik) durumda. Luristan da uyarı durumundadır, ancak diğer iller daha iyi bir durumdalar. Sistan ve Beluçistan işe Kirmanşah'ı bir dereceye kadar uyarıyoruz. Salgını kontrol etmek ve yenmek için vatandaşlarımıza kişisel hijyen konularını riayet etme çağrısında bulunuyoruz’ diye ekledi.