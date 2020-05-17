17 May 2020 15:10
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News Code: 83790537
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İran üretimi bilim sayesinde petrokimya ürünlerinin kalitesinin yükselmesi

İran üretimi bilim sayesinde petrokimya ürünlerinin kalitesinin yükselmesi

Tahran, İRNA- Petrokimya ürünlerinin kalitesi ve katma değerinin artması amacıyla Nuri Petrokimya Tesisleri'nin bir İran konsosiyumu arasında ağır kesimden kükürdün silmesini içeren bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın değeri 43 milyon avro olarak açıklandı.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Petrokimya Sanayii Geliştirme Yönetimi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Habibullah Bitaraf, bu anlaşmanın imzalanmasını, İran bilim ve gücüne bağlılığı gösterdiğini söyledi.

HSE maksimum standartlarının bu projenin uygulanmasında riayet edilmesinin önemine değinen Bitaraf, 'Bu projenin uygulanması, ABD'nin acımasızca ve yasa dışı ambargolarının devreye koyulduğu bu tarihi koşullarda, önemli bir iştir. Bu sözleşmeden anlaşılacağı gibi en zor işler bile İranlılar tarafından yapılabilir ve planlama ile bütün işler yürürlüğe geçebilir' dedi.

Nuri Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Sanei de bu törende yaptığı açıklamada, 'Üretilecek bu ürün, şirketimize büyük kazanç getirmesinin yanı sıra, büyük tüketici kitleye sahip ve her geçen gün daha da zor hale gelen standatlar dikkate alındığında, ürünün üretiminin dünyanın güncel standartları çerçevesinde yapılması söz konusudur. Önemli olan diğer husus da bu ürünün kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunmasına sağlayacağı katkıdır' diye ekledi.

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