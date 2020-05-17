İran üretimi bilim sayesinde petrokimya ürünlerinin kalitesinin yükselmesi

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Petrokimya Sanayii Geliştirme Yönetimi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Habibullah Bitaraf, bu anlaşmanın imzalanmasını, İran bilim ve gücüne bağlılığı gösterdiğini söyledi.

HSE maksimum standartlarının bu projenin uygulanmasında riayet edilmesinin önemine değinen Bitaraf, 'Bu projenin uygulanması, ABD'nin acımasızca ve yasa dışı ambargolarının devreye koyulduğu bu tarihi koşullarda, önemli bir iştir. Bu sözleşmeden anlaşılacağı gibi en zor işler bile İranlılar tarafından yapılabilir ve planlama ile bütün işler yürürlüğe geçebilir' dedi.

Nuri Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Sanei de bu törende yaptığı açıklamada, 'Üretilecek bu ürün, şirketimize büyük kazanç getirmesinin yanı sıra, büyük tüketici kitleye sahip ve her geçen gün daha da zor hale gelen standatlar dikkate alındığında, ürünün üretiminin dünyanın güncel standartları çerçevesinde yapılması söz konusudur. Önemli olan diğer husus da bu ürünün kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunmasına sağlayacağı katkıdır' diye ekledi.