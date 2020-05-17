İslam İnkılabı Rehberi, Dünya Kudüs Günü'nde İslam dünyasına hitaben konuşma yapacak

İslami Tebliğ Konseyi Başkan Vekili Nusretullah Lütfi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin konuşmasının 22 Mayıs Cuma günü Tahran saati ile 12:00'de (TSİ 10:30) canlı olarak televizyon ve radyo kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

Lütfi'nin belirttiğine göre, bu yıl baş gösteren korona salgını nedeniyle ve İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmasından en fazla yararlanmak amacıyla İran'ın hiçbir yerinde Dünya Kudüs Günü adı ile her hangi bir etkinliğin düzenlenmeyeceği açıklandı.

İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni, 1978 yılında Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı ve o yıldan beri müslümanlar, her yıl Ramazan yının son Cuma gününde mazlum Filistin halkını desteklemek ve uluslararası Siyonizm'in yayılmacı politikalarını kınamak amacıyla protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlemektedir.