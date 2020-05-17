İran bu yıl 10 milyar avroluk mal üretimi yapmayı hedefliyor

İran mallarının yaygınlaşması ve yerli imalat hareketinin geliştirilmesi politikası için sanayi birimlerinin mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığın Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ve İnovasyon ve Refah Fonu arasında bir mutabakat anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Yapılan planlamalara göre bu yıl bu program kapsamında 3.2 milyar avroluk döviz tasarrufu sağlamak hedeflenmektedir. Bu programın önümüzdeki yıl içinde uygulanmasıyla ülkemizde 10 milyar avrodan fazla çeşitli mal ve ekipmanın yerelleştirilmesi beklenmektedir.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hiyabani, bugüne kadar yurt içinde üretilebilecek 1600 kalem malın ithal edilmesinin önlenildiğini belirterek, mevcut hassas durumda, benzer yerli ve zorunlu olmayan ve lüks malların ithal edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti

Ülkenin mal rezervlerinin durumunu olumlu olarak nitelendiren Müderris Hiyabani, malların depolandığı ve insanların ihtiyaçlarını karşılamada sorun olmadığını ifade etti.