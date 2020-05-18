Şehrikürd Cuma İmamı: Kudüs Günü dünya mazlumlarını desteklemeyi gösterme günüdür

Bu yılki koşullara ve korona salgınının baş gösterdiğine işaret eden Nekunam, bu yılki Dünya Kudüs Günü'nün düzenlenmesi şeklinin önceki yıllardan farklı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Dünya Kudüs Günü'nde yapılan halk gösterilerinde ülkenin gücü ile mazlumlara destek mesajlarının iletildiğini aktaran Hüccetü'l-İslam Nekunam, 'Bu yılki koşullar nedeniyle bu büyük günde yapılacak etkinlikler özel koşullar altında yapılacak' diye konuştu.

Dünya Kudüs Günü'nün dünya kamuoyunu fahiş bir zulmün yaşandığının ve Kudüs'ün gaspedildiği gerçeğinin farkına varması için bir fırsat olarak nitelendiren Nekunam, 'Gerçek olan, Siyonist ırkçıların büyük bir insan topluluğunu yerlerinden ederek Kudüs'ü gaspetmeye çalışmasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman halkın hiçbir zaman hiçbir koşul altında sessiz kalmayacağının altını çizen Nekunam, 'Müslüman halklar, Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin gasp düşünceleri karşısında dik duracaktır' açıklamasında bulundu.

Hüccetü'l-İslam Nekunam, 'Özgürlükçü insanların Kudüs'ün gasbı ve Filistin halkının Siyonist rejim tarafından yerlerinden edilmesine sessiz kalması, bu işgalciliğie meşruiyet kazandırır. İslam dünyası asla düşmanların habis ve kötü düşüncelerini meşrulaştırmasına müsaade etmeyecektir' diye ekledi.