Afganistan İslami Kardeşlik Konseyi: Kudüs'ün özgürleştirilmesi için çalışmak gereklidir

Afganistan İslami Kardeşlik Konseyi'nce yapılan açıklamada, İslam ümmetine İslam bayrağını dalgalandırıp sörmügecilerin bayrağını alaşağı ederek, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması çağrısında bulunuldu.

Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hileci düşman, İslami kişilerle ümmet ve toplumun ayrıştırmaya ve yakıp yıkmaya çalışmaktadır. Filistin, Mescid-i Aksa ve işgal edilmiş Kudüs'ün İslam odağında kurtulmasını önceliğimiz yaparak dayanışma içerisinde olmalı ve sömürgecilerinin elini İslam dünyasından kesmeliyiz.

Afganistan galkı, Kudüs'ü ve Filistin halkını unutmayacaktır.

Korona koşullarına ve birçok alanda sosyal ve kültüre faaliyetlerin kısıtlı olmasına karşın, Afganistan halkı Ramazan ayının son Cuma günü olan Dünya Kudüs Güü'nde son 50 yılda Filistin halkının yaşadığı mazlumluğu ve İsrail'in cinayetlerini asla unutmayacaktır.'

Kudüs Günü için gerekli hazırlıklar yapılmış ve Filistin halkı ile Kudüs'ü destek pankart ve tabelaları, Kabil şehrinin genelinde dikkatleri çekmektedir.