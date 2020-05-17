Kudüs Günü İbrahimi dinlerin Siyonizme karşı dayanışma gösterisidir

İRNA'ya röportaj veren Laurdee, 'En azından 20. yüzyıla kadar İbrahimi dinler arasında Kudüs'e ulaşma konusunda her hangi bir tartışma yoktu, ancak Siyonizm'in ortaya çıkması ile her şey değişti. Bu görüşe göre Kudüs sadece Yahudilerin elinde bulunmalı ve İslam ile Hıristiyanlığın orada hakkı olmadığı gibi, kutsal Hıristiyan ve İslami mekanlara rağmen Kudüs, Yahudi bir şehirdir' diye konuştu.

Dünya Kudüs Günü'nün önemli bir etkinlik olarak dünya halklarının Siyonizm'in iddialarına hayır dediklerini ve Kudüs'ün bütün herkes ait olduğunu duyurdukları bir gün olduğunun altını çizen Laurdee, 'Bu gün, Filistinliler için dünyanın onların mücadeleleri ile büyük dayanışması içerisinde olduğunu dile getirdiği gündür. Kudüs, Filistinliler için kutsal bir şehrin ötesinde, onların vatanlarının bir parçasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kudüs Günü'nün Filistinlilere Kudüs'ün kurtarılması yolundaki mücadelenin devam edeceği yönünde gün olduğuna işaret eden Laurdee, Siyonist rejimin işgali yasallaştırmak ve Batı Şeria'dan yeni parçalar koparmaya çalıştığını ve koşullarda Kudüs Günü'nün Filistin halkı için büyük önem taşıdığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal edilmiş Filistin'de Siyonist yetkililerle bir araya geldiğine değinen barış aktivisti Laurdee, 'Büyük ihtimalle bu görüşmelerde Batı Şeria'nın bazı kısımlarının Siyonistlere peşkeş çekilmesi gündeme geldi. Kuşkusuz ABD'nin bu ilhak politikası ile her hangi bir sorunu yoktur. İsrail de uzun süredir Washington'u kendisine ilhak etmiş ve ne isterse, Washington uygulamaktadır' diye ekledi.