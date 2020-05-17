İran-Irak ilişkileri, başarılı iş birliği modeline dönüşebilir

Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Iraklı mevkidaşı Cuma İnad'la videolu görüşme yapan Savunma Bakanı General Hatemi, 'İran'ın Irak'a bakışı, ortak tarih, kültür ve mezhepten kaynaklanmaktadır' diye konuştu.

Irak'ta yeni hükümetin göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren General Hatemi, 'Bağımsız, toprak bütünlüğne sahip, güçl, ve tüm etnik ve mezheplerin ortak olduğu Irak, bizim ilkesel politikamızdır. Umarız Irak hükümeyi milli istek, ekonomik durumun iyileştirilmesi ve korona ile mücadele gibi alanlar başta olmak üzere görevlerini yerine getirmekte başarılı olur' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin savunma iş birliğinin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki etkisine işaret eden İranlı yetkili, 'Tüm kapasitelerimizi Irak'ın hizmetine sunarak stratetjik ortaklara dönüşmek ve ikili ilişkilerimizi başarılı iş birliği modeline dönüştürmek istiyoruz' ifadesini kullandı.

General Hatemi ayrıca Irak'ın korona ile mücadele konusunda başarıya ulaşmasını dilediklerini kaydederek, 'Korona tanı kitlerini Irak'ın Tahran Büyükelçiliği üzerinden bu ülkeye göndereceğiz' diye ekledi.