Kudüs Günü arifesinde dünyanın Filistin bayrağını dalgalandırma girişimini memnuniyetle karşılaması

Bu yılki Dünya Kudüs Günü, dünyadaki birçok Filistin taraftarları için farklı bir gündür.

Her yıl Avrupa'daki binlerce Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, insan haklarını savunan gruplar ve Siyonist karşıtı örgütler, Ramazan ayının son Cuma gününde İmam Humeyni'nin hareketine bağlılıklarını yenilemek için bulundukları şehrin merkez sokaklarına dökülerek, sloganlar atıp yoldan geçenlerin önünde Filistin bayraklarını dalgalandırıyor ve "İsrail'e Ölüm" sloganları atıyorlardı.

Ancak koronavirüs salgınını önlemek için sağlık ipuçlarını takip etme gerekliliği, bu yıl birçok ülkede bu protestoları engelledi.

Bu nedenle İslami İnsan Hakları Komisyonu liderliğindeki İngiliz Müslümanlar yaratıcı bir girişimde bulundular.

Londra'daki Dünya Kudüs Günü'nün organizatörü olan İslami İnsan Hakları Komisyonu yeni bir hareket başlatarak, Siyonist rejimin muhaliflerini kutsal Ramazan ayının son on günü boyunca Filistin bayrağını ezilen Filistin halkını desteklemek için dünyanın herhangi bir yerinde dalgalandırmaya ve resimlerini sosyal medyada paylaşma çağrısında bulundu.

Bu İslami örgüt ayrıca 'Bayrağını Dalgalandır' isimli bir hashtag üreterek, insanları bu kampanyaya katılmaya ve sosyal medyada bu hastagı trend etmeye çağırdı.