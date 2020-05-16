İran'dan Irak'la askeri ve savunma iş birliğini artırmaya vurgu

Cuma İnad'ın Irak'ın yeni savunma bakanı olarak atanmasını tebrik eden General Muradiyan, İran'ın dost ve kardeş ülke Irak'la başta savunma ve askeri alanlar olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmesini istediğini açıkladı.

Irak Savunma Bakanı İnad da bu görüşmede yatpığı açıklamada, İran'ın terörle mücadeldeki rolüne işaret ederek, İran'ın IŞİD'e karşı mücadeledeki çabalarından dolayı ülkemize teşekkür borçlusu olduklarını dile getirdi.

Görüşmede taraflar ayrıca terörizmle ilgili son durumu, IŞİD'in son hareketleri gibi konulara değinerek, İran- Irak- Rusya ve Suriye tarafından oluşturulan Terörle Mücadele Dörtlü Bilgi Paylaşım Merkezi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ve İran ile Irak'ın bu husustaki iş birliğinin artırılmsasını belirtti.

İran- Irak- Rusya ve Suriye tarafından 2015 yılında oluşturulan Terörle Mücadele Dörtlü Bilgi Paylaşım Merkezi, Bağdat'ta faaliyet yürütmektedir. Şu ana kadar dört ülke tarafından terörle mücadele konusundaki birkaç toplantı yapılmıştır.