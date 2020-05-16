Siraf Limanı'nda tarihi bir sikke bulundu

Basın toplantısında konulan Azeriyan, bu sikkelerin tarihi White House Evi'nde Çömlekçilik Bankası'nın düzene sokulduğu sırada bulunduğunu dile getirdi.

Bu sikkenin İngiliz araştırmacı White House'un başkanlığındaki İngiliz heyete ait olabileceğini ifade eden Azeriyan, 'Bu heyet 1966'dan 1973 yılına kadar Siraf Limanı'nda arkeolojik kazı ve çalışmalar yapıyor ve bu tarihi evde yaşıyordu' dedi.

Bu İran-İngiliz heyetin büyük çaplı kazı ve çalışmalar yaptıklarına işaret eden Azeriyan, bu heyetin bu çalışmaları karşılığında İngiltere hükümetinden para aldıklarını ve sikkenin bakır türünden olduğu için bu heyere ait olduğunu söylemenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.