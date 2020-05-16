Gilan'ın dünya mirası levhalarının tanıtımı yapıldı

Gilan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Mesud Hallacpur, 'Küresel olan miras, eşsiz ve altenatifsizdir ve bütün insanlık için değer taşır. Bu yüzden bu değerli eserleri korumak, yerli ve yabancı turizminin gelişimi için ön ayak olur' dedi.

İRNA muhabirine konuşan Hallacpur, son aylarda Gilan ilinden iki eserin dünya çapında tescil edildiğine değinerek, bu mirası korumanın nedenlerinden birinin bu mirasın gelecek nesiller için korunması olduğuun ifade etti.

Gilan ilinde yer alan Rudser ilçesine bağlı Kasımabad Köyü, geçen Şubat ayında Dünya El Sanatları Konseyi'nce Dünya Gece Çadırı Dokuma Köyü olarak kayıtlara geçti. Bu köy Gilan ilinden dünya mirası listesinde yer alan ilk köy unvanını taşıyor.

Ayrıca büyük bölümü Gilan ilinde yer alan Hirkani Ormanları'nın dünya çapında tescili de Temmuz 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi 40. Toplantısı'nda gerçekleşti.

18 Mayıs Dünya Müze ve Kültürel Miras Günü olarak dünya genelinde kutlanmaktadır.