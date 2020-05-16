Sulhi Dölek'in "Kirpi"sini İranlılara kim tanıttı?

Nasrin Zabeti Miandoab'ın Türkçe'den Farsça'ya çevirdiği ilk roman Sulhi Dölek'in 1996 İş Bankası Edebiyat Büyük Ödülü'nü kazandığı "Kirpi" adlı eseridir.

İlk kez Temmuz 2008 yılında Farsça’ya çevrilen “Kirpi” Dünya-yi No yayınevi tarafından 148 sayfa olarak yayımlandı ve şu an üçüncü baskısı piyasada mevcuttur.

Kitabın özeti

Sulhi Dölek’in kendine özgü derinlikli bir gülmeceyle ördüğü romanı "Kirpi", kendisine yapılan kötülükleri asla unutmayan Reşat Şaşmaz’ın, çocuksu bir öç alma hırsıyla başlayan, ama karşılıklı saldırılarla gelişerek ülke çapında bir kargaşaya yol açan serüvenini anlatıyor. Bir söyleşide, "İtiraf etmek zor olsa da, hepimizin içinde bir Kirpi Reşat var," diyen Sulhi Dölek, "ancak kitaptaki kahramanların kişiliklerinden çok, geri plandaki toplumun görüntüsü önemli," diye ekliyor.

Eleştirmen Enver Ercan, Sulhi Dölek'i edebiyatımızın en incelikli gülmece yazarı olarak tanımlarken, Doğan Hızlan Kirpi için,"Çarpıcı! .. Muhteşem!... Çok güldüm, çok da hüzünlendim!..." diyor.