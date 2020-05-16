Meşhed Firdevsi Üniversitesi dergisi Scopus Veritabanı'na kabul edildi

İRNA'ya açıklama yapan Süheyli, İranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Dergisi'nin son günlerde Scopus'ta makalelerinin kabul edilmesi için gerekli onayları aldığını söyledi.

Scopus gibi uluslararası bilgi ve makele veritabanlarında yayınlanan makele ve dergilerin bu veritabanlara müracaat eden diğer araştırmacı ve bilim adamları tarafından kullanılabileceğine işaret eden Süheyli, müracaat ve dayanak sayısının artmasının bu makele ve dergilerin popülerliğinin yükseldiği anlamında olduğunu kaydetti.

2008 yılında faaliyete başlayan bu derginin ilk başta Matematik Bilimleri Araştırma Dergisi ismini taşıdığına değinen Süheyli, 2013 yılında yeni ismini aldığını ifade etti.

Bu derginin makelelerinin İngilizce yayınlandığının altını çizen Süheyli, bu dergide yurt içi ve yurt dışından 17 öğretim görevlisinin makalelere jürilik yaptığını sözlerine ekledi.