16 May 2020 21:32
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News Code: 83789364
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İran, Türkiye ve Çin'le birlikte 2019 yılında en çok bilimsel büyümeye imza attı

İran, Türkiye ve Çin'le birlikte 2019 yılında en çok bilimsel büyümeye imza attı

Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilimler Dayanak Veritabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani, İran'ın 2019 yılında Türkiye ve Çin'le birlikte en çok bilimsel gelişme oranına sahip olduklarını açıkladı.

İRNA muhabirine konuşan Dehgani, İran'ın 2018 ve 2019 yıllarında yaptırımlara rağmen bilimsel açıdan büyüme kaydettiğine değinerek, 'Bu kısıtlamalara karşın, 2019 yılında bir önceki yıla göre bilimsel büyüme oranımız yüzde 9.59 olarak gerçekleşti' dedi.

2019 yılında İran'da üretilen bilim hacmine işaret eden Dehgani, 'Bilim üretimi açısından ünyanın önde gelen 25 ülkesi arasında Çin yüzde 11.9 ile ilk sırada yer alırken, İran yüzde 9.59 ve Türkiye yüzde 6.25 ile ikinci ve üçüncü konuma yerleşti' diye konuştu.

İran'ın son 20 yılda dünya bilim üretimi konusundaki payına da dikkati çeken Dehgani, '20 yıl önce dünya çapında üretilen bilim hacmindeki payımız binde birken, halihazırda bu oran yüzde 2'ye kadar yükselmiştir. İslam ülkeleri son 20 yılda dünya bilim üretiminin yüzde 10'luk payını elde etti. Bunun beşte biri İran'a aittir' diye ekledi.

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