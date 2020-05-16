Uluslararası Kutsal Kudüs Konferansı sanal olarak düzenlenecek

Uluslararası Kutsal Kudüs Konferansı Başkanı Ayetullah Alirıza Arafi, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek konferansın İran saati ile 18-20 arası ve adobe connect yazılımı aracılığıyla sanal olarak yapılacağını, canlı yayının ise live.alabaster.ir sitesi ile instagram, facebook ve youtube sayfalarında yapılacağını söyledi.

Bu konferansın düzenlemesi ile ilgili amaçlara işaret eden Ayetullah Arafi, 'Konferansın düzenlenmesinden amaç, Kudüs'ü canlı tutmak için elitlerin, sivil toplum örgütlerin ve Erbain Hareketi'nin kapasitesini kullanmak, Siyonist rejim ve emperyalizmin Filistin'i işgal etmesi yönündeki komplo ve düzenleri, devlet terörünün Filisin ve İslam dünyası meselesindeki rolünün incelenmesi ve Direniş Cephesi'nin Kudüs'ü işgal eden rejime karşı stratejisinin irdelenmesidir' dedi.

Konferansın diğer hedeflerine de değinen Ayetullah Arafi, 'İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin düşüncesinde Kudüs, Siyonist rejimin devlet terörü, İslam'ın direniş söylemi ve Kudüs'ün özgüleştirilmesi ve Direniş şehitlerinin Siyonizm'e karşı rolü' gibi başkıkların konferans boyunca ele alınacak diğer konular olduğunu ifade etti.

Ayetullah Arafi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Yüzyılın Anlaşması, ABD'nin işgalin tespitindeki komplosu, Kudüs'ü canlandırma yolundaki sanatsal ve medya boyutları, Erbain ve Kudüs, gelişmeler yolundaki Filistin, aşırıcılık, terör ve Filistin meselesi gibi konular da ele alınacak diğer başlıkları oluşturacak.

Bu uluslararası konferansa katılacaklar, dünya genelinden bilimselü kültürel ve siyasş şahsiyetlerden oluşacak.'