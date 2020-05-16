İran, Suriye ve Rusya'nın terörle mücadeledeki iş birliği sürecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın terörle mücadelede Suriye'yi ciddi şekilde desteklediğine işaret ederek, 'İran, Suriye ve Rusya'nın terörle mücadeledeki stratejik iş birliği ve Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesi yönündeki mevcut istişareleri devam edecek' dedi.

İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana Süreci kapsamındaki ortak faaliyet ve iş birliğinin önemine değinen Haci, ABD'nin korona ve diğer kriz koşulları altında bile Suriye halkına yönelik ambarolarını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumun Suriye halkı ile bu ülkenin milli egemenliği ve toprak bütünlüğünü uluslararası yasalar ve terörle mücadele çerçevesinde desteklemesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Hasan Mahmud da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Suriye arasındaki stratejik ilişkilere dikkati çekerek, iki ülkenin ikili ve bölgesel düzeydeki istişarelerinin önemini vurguladı.