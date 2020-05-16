İran artık yüksek dirençli profil ithalatına ihtiyacı yok

Nano Teknoloji Geliştirme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Elburz Alüminyum Komplkesi Teknik Müdürü İhsan Bahşi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Geçen yıl ambargolar nedeniyle bu ürünün ülkeye ithalatı durduruldu. Profil ve varakların üretim teknolojisi Hollanda dahil üç ülkeye özgüydü. Yaptırım dolayısıyla da bu tür profil ve varakların ülkeye ithalatı durduruldu. Müşterilerin siparişi üzerine bu ürünün üretimi hususunda çalışmalarımızı başlatarak 38 yıllık deneyimimiz sayesinde ürünü üretmeyi başardık' dedi.

Teknik bilgi ve deneyimleri dolayısıyla sürtünme ve aşınmaya karşı özel firençli anot kaplamalı alüminyum varak ve profili bir yıl araştırma yaptıktan sonra üretmeyi başardıklarını kaydeden Bahşi, bunun Ortadoğu çapında bir ilk olduğunu söyledi.

Bahşi, 'Halihazırda yıllık 5 ton civarında bu tür alüminyum üreterek piyasaya sürüyoruz. Ayrıca üretim kapasitemizi artırmayı da haedefliyoruz' diye ekledi.