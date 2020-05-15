İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 91 bin 836’ya ulaştı

Dünden bu yana 2102 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 48’nin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 902’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 116 bin 635’e yükseldiğini, 91 bin 836 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 727 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 658 bin 604 korovavirüs tanı testinin 12 merkezde gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, virüse yeni yakalananların yüzde 80’inin hafif şekilde olduğunu söyledi.

Halktan tedbirleri uygulamasını isteyen Cİhanpur, bazı illerde sayıların azalmasının virüsü bittiği anlamı taşımadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012