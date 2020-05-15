15 May 2020 15:37
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News Code: 83788314
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Sünger demir üretimi 2.5 milyo tonu geçti

Sünger demir üretimi 2.5 milyo tonu geçti

Tahran, IRNA- Tahran’da özel ve devlet sektörü tesislerinde 21 Mart-21 Nisan tarihlerin arasında sünger demir üretimi 2 milyon 540 bin 677 ton olarak bir önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi.

İran uluslararası düzeyde Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci sünger demir üreten ülkesidir.

Sünger Demir üretimi geçen sene 11 ayda 24 milyon 650 bin 51 ton olarak gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 6 artış göstermektedir.

Sünger demir günümüz demir-çelik üretiminde, ham demir elde etmekte kullanılan aynı isimli yöntemin ürünüdür. Ayrıca, demirin ergime sıcaklığından daha düşük sıcaklıklardaki cevherlerden redüklenme sonucu oluşur.

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2012

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