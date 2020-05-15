Amerika 2019 yılında nükleer silahlar için 35 milyar doları aşkın harcamıştır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Guardian gazetesinin bu konudaki makalesini yayınlayarak, ‘’bir şey ilave etmeme gerek var mı? ‘’ diye kısa bir cümle yazdı.

Guardian’ın makalesine gördü nükleer silahlara sahip 9 ülkenin geçen sene bu silahları için harcadıkların rakamın 73 milyar dolar olduğunu ve Amerika’nın harcamasının tek başına diğer 8 ülkeye eşit konumda olduğunu yazdı.

Amerika geçen sene nükleer silahları için 35.4 milyar dolar harcama yapmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012