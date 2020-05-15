Hacı Mirzai: İran koronavirüsle mücadelede kazandığı tecrübeleri paylaşmaya hazırdır

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) toplantısında yaptığı konuşmada kurumun zalimce ambargolar karşısında tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, Müslüman ülkelerle tecrübe paylaşımı ve teknik destek vermeye hazır olduklarını ayrıca uzaktan eğitim alandaki mevcut kapasiteyi de isteyen ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Tele Konferans yöntemi ile 50’yi aşkın ülkenin Eğitim Bakanları ve bazı uluslararası kurumların yetkililerinin katılımıyla düzenlenen konferansta konuşan Hacı Mirzai, koronavirüs sonrası İran’ın eğitimin durmaması için hemen televizyonlaran eğitime başladığını ve günde 13 saat ile bunun başlandığını belirterek, şu an 4 televizyon kanalından 41 program çerçevesinde eğitimin devam ettiğini söyledi.

Eğitim Bakanlığının özel eğitim aplikasyonunun hazırlandığını ve bu aplikasyonla hizmet verildiğini ifade eden Hacı Mirzai, aplikasyonun 17 milyonu aşkın kurulduğunu ve ülkedeki tüm okullarda 11.5 milyon öğrenci ve bir milyon eğitim neferi ile 4 milyon 400 bin dersin verildiğini söyledi.

Bu platform ile birlikte televizyonlardan eğitimin devam ettiğini ifade eden Hacı Mirzai buna paralel eğitim paketlerinin de çocuklar için hazırlandığını ve kapılara kadar gönderildiğini söyledi.

Okulların Cumartesi günden açık olacaklarını ve öğrencilerin isteğe bağlı sorunlarını çözmek için okullara gelebilecekleri ifade eden Hacı Mirzai, İran’ın tüm tecrübelerini üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın özelleşmiş bir enstitüsü olarak faaliyet vermektedir. 1979 yılında kurulan kuruluş 51 üye ülkenin yanında 3 gözlemci üyeye sahiptir.

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2012