Zarif: Amerika’nın BM Güvenlik Konsey, kararındaki ortaklığı sona ermiştir

Zarif Twitter hesabından alaycı şekilde kaleme aldığı mesajında, ‘’ Korona konusunu dezenfektan enjekte ederek silmek temizlemek isteyenler, BM Güvenlik Konseyi kararına ortak olduklarını iddia ediyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, Amerikalıların BM Güvenlik Konseyi kararına ortak oldukları iddia ettiklerini fakat uzun zaman önce kendi ortaklıklarına son verdiklerini söyledi.

İran’ın BM daimi temsilcisi Mecid Tahti Revançi de Amerika’ın İran aleyhindeki silah ambargosunu uzatması ile ilgili isteği hakkında ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ortak olduğunu dair bir delilinin olmadığını söyledi.

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2012