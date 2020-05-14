14 May 2020 22:48
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News Code: 83787930
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Zarif: Amerika’nın BM Güvenlik Konsey, kararındaki ortaklığı sona ermiştir

Zarif: Amerika’nın BM Güvenlik Konsey, kararındaki ortaklığı sona ermiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’BM Güvenlik Konseyi kararında ortak olduğu iddiasında olanlar, aha önce kennndi ortaklıklarını sona erdirmişlerdi. ‘’ dedi.

Zarif Twitter hesabından alaycı şekilde kaleme aldığı mesajında, ‘’ Korona konusunu dezenfektan enjekte ederek silmek temizlemek isteyenler, BM Güvenlik Konseyi kararına ortak olduklarını iddia ediyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, Amerikalıların BM Güvenlik Konseyi kararına ortak oldukları iddia ettiklerini fakat uzun zaman önce kendi ortaklıklarına son verdiklerini söyledi.

İran’ın BM daimi temsilcisi Mecid Tahti Revançi de Amerika’ın İran aleyhindeki silah ambargosunu uzatması ile ilgili isteği hakkında ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ortak olduğunu dair bir delilinin olmadığını söyledi.

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2012

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