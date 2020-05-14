İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 90 bin 539’a ulaştı

Dünden bu yana 1808 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 71’nin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 854’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 114 bin 533’e yükseldiğini, 90 bin 539 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 758 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 643 bin 722 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, virüse yakalananların 5’te dördünün iyileştiğini söyledi.

Halktan tedbirleri uygulamasını isteyen Cİhanpur, bazı illerde sayıların azalmasının virüsü bittiği anlamı taşımadığını söyledi.

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2012