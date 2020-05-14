Musevi: Amerika devlet terörizmini sonlandırmalı

Musevi, Amerikan yetkililerinin İran’ın Amerika ile terörizmle mücadelede işbirliği yapmadığı yönündeki komik iddiası karşısında bu konuyu belirtti.

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ABD çeşitli terörist grupları tesis etme, bunlara mali ve silah desteği verme, devlet terörü uygulama ve başka bir terörist rejimi açı şekilde desteklemekle terörist karşıtı faaliyetle mücadele için iyi bir örnek değildir. ‘’ dedi.

Musevi, Amerika’nın uyguladığı devlet terörizmine son vermesi gerektiğini söyledi.

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2012