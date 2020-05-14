14 May 2020 14:02
Journalist ID: 1942
News Code: 83787573
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Musevi: Amerika devlet terörizmini sonlandırmalı

Musevi: Amerika devlet terörizmini sonlandırmalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın devlet terörünü sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Musevi, Amerikan yetkililerinin İran’ın Amerika ile terörizmle mücadelede işbirliği yapmadığı yönündeki komik iddiası karşısında bu konuyu belirtti.

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ABD çeşitli terörist grupları tesis etme, bunlara mali ve silah desteği verme, devlet terörü uygulama ve başka bir terörist rejimi açı şekilde desteklemekle terörist karşıtı faaliyetle mücadele için iyi bir örnek değildir. ‘’ dedi.

Musevi, Amerika’nın uyguladığı devlet terörizmine son vermesi gerektiğini söyledi.

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2012

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