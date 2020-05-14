Firdevsi, İran’ın sonsuza kadar sürecek destanlar yazan şairi

Firdevsi’nin İran diline hayat vermesindeki çabaları herkes tarafından bilinmekte ve bundan dolayı tüm Farsça konuşanlar bu önemli şairin emeklerine karşı minnettardırlar.

Tarihi rivayetlere göre Firdevsi 930 yılında Tus’a bağlı Paj köyünde dünyaya geldi ve 78 yaşından hayatını kaybederek Tus kentinde toprağa verildi.

30 Yaşında dünya edebi eserleri arasında yer alan Şahname’ye başlayan Firdevsi, 40 sene boyunda bu eseri üzerinde çalıştı.

60 bin beyitten oluşan Şahname, dünya edebiyatının en seçkin eserlerindendir dünyanın birçok diline çevirisi yapılmıştır. Şahname Göte ve Hugo gibi efsane isimler tarafından takdir edilmiştir.

Meşhedin yakınında bulunan Tus kentinde bulunan Firevsi’nnin anıt mezarı 94 sene önce yapıldı ve her sene yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

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2012