İran, Tacikistan’a tıbbi malzeme yardımı gönderdi

İran Enerji Bakanlığı yetkililerinden Mohammad Ali Ferehnakiyan yaptığı açıklamada, ‘’ İran- Tacikistan Ortak İşbirliği Komisyonuna ulaşan Tacikistan’ın resmi yardı talebi sonrası İran tarafında yapılan kurumlar arası koordinasyon sonrası insani ilişkiler çerçevesinde dost ve kardeş Tacikistan’a Kovid 19 ile mücadele için tıbbi yardım malzemesi bugün gönderildi. ‘’ dedi.

Ferehnakiyan yardım malzemelerin başkent Duşanbe’de Tacik yetkililerine teslim edildiğini ifae etti.

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2012