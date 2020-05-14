14 May 2020 11:05
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News Code: 83787300
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Almanya’dan alına tıbbi malzeme Türkiye üzerinden İran’a getirildi

Almanya’dan alına tıbbi malzeme Türkiye üzerinden İran’a getirildi

Urumiye, IRNA- Bazergan Gümrük Genel Müdürü Sadık Namdar, Almanya'dan yüklenen 96 tonluk ilaç ürünlerinin Türkiye sınırında yer alan Sarısu Sınır Çarşısı üzerinden İran'a ithal edildiğini söyledi.

İRNA'ya açıklamada bulunan Namdar, 'Bu ilaç yükünün Bazergan Sınır Kapısı'ndan mümkün olmayınca, İran ve Türkiye sınır kapıları yetkililerinin daha önceki mutabakatı ile Maku ilçesinde yer alan Sarısu Sınır Çarşısı üzerinde ülkemize ithal edilerek sağlık sektörümüzün hizmetine sunuldu' dedi.

İlaç yükünün 5 tırla taşındığını ve gümrük işlemlerinin ardından Tahran'a intikal edeceğini kaydeden Bazergan Gümrük Genel Müdürü Namdar, daha önce yaklaşık 50 gün önce de bu yolla 26 ton tıbbi malzeme girişin sağlandığını söyledi.

İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Maku ilçesi sınırları içinde yer alan Sarısu Sınır Çarşısı'nın karşısında Türkiye tarafından Doğubayazıt ilçesi yer almaktadır.

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2012

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