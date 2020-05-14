İran dünya ülkelerinden Filistin’e etkili destek vermelerini istedi

Açılamada, ‘’Filistin toprakları 14 Mayıs 1948 yılında İslam ve dünyanın en acı olaylarının birine şahit oldular ve o günden bu yana bu topraklar huzur ve istikrar yüzü görmedi. ‘’ ifade edildi.

Açılamada, ‘’72 yıl önce böyle bir günde Siyonistler sapkın düşüncelerine dayanarak Filistin halkını kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukları ya öldürdüler veya evlerini terk etmeye mecbur bıraktılar ve Siyonizm’in nikbeti Filistin’e hakim oldu ve tüm Batı Asya’yı da kapladı. ‘’ ifadesi yer aldı.

Siyonist rejimin 70 sene işgalini saldırı ve tecavüzlerle başladığını ve daha sonra yerleşim birimlerinin yapımı, Kudüs’ün Yahudileştirme çabası, Gazze’nin ablukası, Golan’ın yasa dışı işgali ve Batı Şeria’nın ilhakı çabası ile devam ettiği ifade edilen açıklamada, İran’ın Filistin ülküsüne bağlılığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Yüzyıl Anlaşması gibi anlaşmalar reddedilerek, başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların Filistin topraklarının işgaline son verilmesi, Filistinlilerin kendi topraklarına dönmelerine zemin hazırlanması ve Filistin sahiplerinin tamamının katılımıyla bir referandum düzenlenmesi, Kudüs Başkentliğinde bağımsız Filistin hükümetinin kurulmasına destek vermeye çağırdı.

Açıklamada, Filistin meselesin İslam Dünyasının en önemli meselesi olduğu belirtilerek, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Devletleri ve milletleri ile diğer milletlerden Filistin topraklarının kurtarılmasına kadar Filistin halkını desteğe devam etmelerini istedi.

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2012