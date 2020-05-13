13 May 2020 18:22
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News Code: 83786879
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İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık oturma izni verilecektir

İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık oturma izni verilecektir

Tahran, IRNA- İran İçişleri Bakan Yardımcısı Babek Dinperest, İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık oturma izni verileceğini bildirdi.

Diperest yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun geçen sene Mayıs ayında onayladığı kararlarının İçişleri Bakanının direktifi ile uygulanmaya konulduğunu söyledi.

Dinperest, karar gereğinde İran’da 250 bin dolar yatırım yapan veya bu meblağı bankaya yatıranlara Ekonomi Bakanlığının onayı sonrası 5 yıllık oturma izni verileceğini bildirdi.

Dinperest, kararın uygulanması için İçişleri, Dışişleri, Yabancı Yatırım Kurumu ve Merkez Bankası internet sitelerinde Farsça, İngilizce ve Arapça formların düzenlendiğini söyledi.

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2012

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