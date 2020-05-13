İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık oturma izni verilecektir

Diperest yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun geçen sene Mayıs ayında onayladığı kararlarının İçişleri Bakanının direktifi ile uygulanmaya konulduğunu söyledi.

Dinperest, karar gereğinde İran’da 250 bin dolar yatırım yapan veya bu meblağı bankaya yatıranlara Ekonomi Bakanlığının onayı sonrası 5 yıllık oturma izni verileceğini bildirdi.

Dinperest, kararın uygulanması için İçişleri, Dışişleri, Yabancı Yatırım Kurumu ve Merkez Bankası internet sitelerinde Farsça, İngilizce ve Arapça formların düzenlendiğini söyledi.

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2012