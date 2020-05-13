Mescidi: Washington’un baskılarının Tahran-Bağdat ilişkilerine etkisi olmaz

IRNA ve Ell Alem’e açıklamada bulunan Mescidi, ‘’Irak’ın İran ile ilişkilerini korumaya yönelik ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Amerika’nın şu ana kadar olan baskıları başarısız olmamıştır gerçi bu baskılar bazen sınırlamara sebep olmuştur. ‘’ dedi.

Irak Başbakanı ile görüşmesine değinen Mescidi, EL Kazimi hükümetinin İran ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve görüşmede Irak Başbakanı tüm anlaşmaları uygulanması gözü verdiğini ve Tahran ile ilişkilerin güçlenmesi için vurgu yaptığını söyledi.

Mescidi, El Kazımı ile görüşmede ikili ilişkilerin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, hacıların ziyaretleri, sınırların açılması ve ortak ticari işbirliğine vurgu yapıldığını söyledi.

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2012