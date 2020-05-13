İran'da ilk çevgan sahası yazıtı bulundu

Luristan iline bağlı Aliguderz ilçesinde son arkeolojik incelemeler sonucu ilk çevgan sahası yazıtı hakkında önemli mimari ve tarihi unsurların bulunduğuna değinen Kasımi, 'Keşfedilen mimari unsurları, çevgan sahasının kapılarına ait ayakta 4 taş milidir. Bunlardan birinde Farsça bir yazıt bulundu' dedi.

Luristan halkına bu önemli keşif için tebriklerini ileten Kasımi, 'Çevgan sahası Eşterankuh ile Kalıkuh yamaçlarında Halilabad köyünde yer alıyor. Bu bölgenin Ab Sefid ve Şolabad turistik bölgelerine yakın olması nedeniyle Luristan ilinin turizm cazibesi daha da artacak' değerlendirmesinde bulundu.

Luristan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu arkeoloji uzmanı Ata Hasanpur da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bulunan yazıtda 4 Farsça dizenin yazıldığını ve Safevi döneminin ortalarında bu yazının yazıta hakkedildiğini ifade etti.

Yazıtın metninin incelemesi sonucu bunun Safevi döneminde ünlü Bahtiyari beylerden Halil Han Serlek'in torunu Yahya bin Yusuf tarafından inşa edildiğini anladıklarını dile getiren Hasanpur, bu çevgan sahasının zamanında çok muhteşem olduğunu sözlerine ekledi.

Luristan ilinde 5 binin üzerinde tarihi eser yer almaktadır.