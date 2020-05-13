İran ticari limanlarının konteyner kapasitesinin yıllık 8 milyon TEU'ya ulaşacağı açıklandı

İRNA muhabirine konuşan Rastad, bu yıl ticari limanların nominal kapasitesini artıracaklarına işaret ederek, 'Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun hedefi, bu limanların nominal kapasitesini 246'dan 264'e ulaştırmaktır. Bu bağlamda Çabahar'a 100 bin hızlı tahıl siloları ile Şehit Recayi Limanı 3. Fazı projesi ve petrol iskelelerinde petrol ürünlerinin ihracatı için inşa edilecek' dedi.

Ülke ticari limanları konteyner kapasitesinin yılsonuda 8 milyon TEU'ya çıkarmayı amaçladıklarının altını çizen İranlı yetkili, bu yıl ayrıca altyapıların geliştirilmesi için özel sektörün limanlardaki katkısını artırmasına sıcak baktıklarını kaydetti.

Özel sektörün geçen yıl bu alanda yatırım miktarına da dikkati çeken Rastad, 'Özel sektörle geçtiğimiz yıl petrol ürünlerinin stoklama mahzenleri, mal depoları ve fabrikaların kurulması konusunda 11 sözleşme imzalandı. Bu yatırımların hacmi 5 trilyon 529 milyar Tümen olarak açıklandı' diye konuştu.

Özel sektörün ülke limanlarındaki toplam yatırımının geçen yılın sonunda 15 trilyon Tümen'i bulduğunu belirten Rastadü, İmam Humeyni Limanı'na yatırılan yatırım miktarının 3 trilyonu aşkın olduğunu sözlerine ekledi.