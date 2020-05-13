İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 89 bin 428'e ulaştı

Dünden bu yana 1958 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 50’nin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 783’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 112 bin 725’e yükseldiğini, 89 bin 428 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkedekoronavirüs hastalarından 2 bin 735 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 629 bin 534 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ’Yeni vakaların yüzde 30'undan azı hastaneye yatırılıyor. Yaklaşık yüzde 70'i ise hafif semptomları olan ayakta tedavi edilen hastalardır’ dedi.

Cihanpur, ’Durum normal değil, ancak Huzistan dışındaki çoğu ilde ölüm ve enfeksiyonlarda kademeli bir düşüş var. Huzistan ve Tahran'da sorun farklı ve Huzistan hala kırmızı bir durumda’ diye ekledi.

· ،