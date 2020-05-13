İran'dan Almanya'ya korona tanı kitleri ihracatı yapıldı

200 seriden oluşan bu korona tanı kitlerinden her serisinin 100 tanı testi için kullanıldığını dile getiren Latifi, bu yükün 20 bin tanı testi için kullanılacağını ifade etti.

Almanya'ya gönderilen bu yükün Türkiye'ye gönderilen 220 serili diğer bir korona tanı kitleri yükü ile birlikte İmam Humeyni Havalimanı Gümrüğü'ne beyan edildiğini kaydeden Latifi, 'Uçus kısıtlamaları nedeniyle nihayet 7 Mayıs günü Katar Havayolları uçağı ile Türkiye'ye, 11 Mayıs günü ise Almanya'ya bu yükler gönderildi' dedi.

İran'ın korona tanı kitleri alanındaki ihracat kapasitesinde değinen Latifi, 'Bu iki yük sayesinde 420 bin korona tanı testi gerçekleştirilecektir. Bu kitleri üreten İranlı bilgi tabanlı şirket, bu kitlerin seri üretimi ve ihracatı için çok daha büyük kapasiteye sahip olduğunu açıklamıştır' değerlendirmesinde bulundu.

İran Gümrük Sözcüsü'nün ifadesine göre, bazı Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülke, bu tür ürünleri İran'dan almak için hazırlıklılarını bildirmelerine karşın, uçuş sınırlandırmaları açısından kitlerin ihracatı için büyük engel oluşmuştur.