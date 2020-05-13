Dünya Güreş Birliği en iyi 5 İranlı güreşçiyi açıkladı

Gulamrıza Tahti, Hamit Suriyan, Abdullah Müvehhid, Resul Hadım ve Hasan Yezdani, sırasıyla en iyi ilk beş güreşçi olarak yer aldı.

Bu sıralamada Tahti Olimpiyat Oyunları'nda bir altın ve 2 gümüş madalyası, dünya güreş şampiyonalarında 2 altın ve 2 gümüş dünya madalya ve Asya Oyunları'nda bir altın madalya ile ilk sırada yer alarak İran tarihinde en iyi güreşçi unvanını kazandı.

Grekoromen güreşçisi Hamit Suriyan bir Olimpiyat altın madalyası, 6 dünya altın madalyası ve iki Asya altın madalyası ile İran tarihinin en iyi ikinci güreşçisi olarak seçildi.

Abdullah Müvehhid bir Olimpiyat altın madalyası, beş dünya altın madalyası ve iki Asya Oyunları altın madalyası ile üçüncü sırada yer alıyor.

Olimpiyat Oyunları'nda birer altın ve bronz madalya sahibi Resul Hadım, dünya şampiyonalarında 2 altın ve bir gümüş madalya, Asya Oyunları'nda birer altın ve gümüş madalya ve Asya güeş şampiyonalarında 5 altın madalya ile dördüncü konumda kendine yer buldu.

Beşinci sırada ise İran'ın şu anki serbest güreşçisisi Hasan Yezdani konumlandı. Bir Olimpiyat altını, dünya şampiyonasında iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalyası, Asya Oyunları bir altını madalyası ve Asya şampiyonasında bir altını madalyası olan Yezdani, Dünya Güreş Birliği açısından İran tarihinin en iyi güreşçileri arasında beşinci sırada yer alıyor.

Buna rağmen İmamali Habibi'nin adı, Olimpiyat Oyunları'nda bir altın madalya, dünya şampiyonasında 3 altın madalya ve Asya Oyunları'nda bir altın madalyası olmasına rağmen listede yok.